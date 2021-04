Vaccino Johnson & Johnson, Ema avvia una valutazione per 4 casi di trombosi

Un caso si è verificato in fase di studi clinici gli altri tre durante la campagna vaccinale. Tutti gli episodi trombotici sono avvenuti negli Usa e uno si è rivelato fatale.

Il comitato per la sicurezza (Prac) dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha avviato una revisione del vaccino contro il Covid-19 Janssen di Johnson& Johnson in seguito ad alcuni casi di presunti effetti avversi verificatisi negli Stati Uniti.

Nello specifico sono stati segnalati episodi tromboembolici di formazione di coaguli di sangue in quattro persone che avevano ricevuto il vaccino monodose.

"Dopo la vaccinazione con il Janssen sono stati segnalati quattro casi gravi di coaguli di sangue insoliti con piastrine basse. Un caso si è verificato in uno studio clinico e tre casi durante la campagna vaccinale negli Stati Uniti. Uno di questi è stato fatale", spiega l'Ema in una nota.

Al momento non è chiaro se esiste un legame causale tra gli episodi di trombosi e la vaccinazione ma i casi sospetti hanno fatto scattare l'allerta dell'agenzia di vigilanza europea del farmaco.

"Il Prac sta indagando su questi casi e deciderà se potrà essere necessaria un'azione normativa, che di solito consiste in un aggiornamento delle informazioni sul prodotto", spiega l'Agenzia europea.

Il vaccino anticovid di Johnson & Johnson attualmente è utilizzato solo negli Stati Uniti, ma a breve verrà distribuito anche in Europa, dopo l'approvazione di Ema dell'11 marzo 2021.

In seguito ai 4 eventi trombotici e ad altri 18 effetti avversi, lo Stato del North Carolina ha sospeso la somministrazione dello Janssen, secondo quanto riporta il Messaggero. Le reazioni rappresentano appena l'1% delle dosi inoculate.