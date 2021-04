Moldova, funzionario vaccinato senza rispettare il suo turno: cosparso di verde brillante

Il capo del partito PACE, ed ex vice capo della polizia di Chisinau, Giorgi KavkalyukGiorgi Kavkalyuk, ha detto che i suoi sostenitori hanno punito versando del verde billante, un farmaco antisettico, sul vicepresidente del Consiglio distrettuale di Singerei, Tudor Tutunara, che si è fatto vaccinare contro il COVID-19 non rispettando il suo turno.

"Avevo avvertito che avremmo scatenato una guerra con tutti i funzionari che, abusando della loro posizione, si sarebbero vaccinati davanti a medici, anziani e cittadini comuni. Oggi abbiamo avuto un'azione contro il vicepresidente della regione Singerei, Tudor Tutunaru, che ha approfittato della sua posizione ufficiale e si è fatto vaccinare con il vaccino Pfizer - gli abbiamo versato del verde brillante per marcare questa persona spudorata", ha detto Kavkalyuk in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Secondo Kavkalyuk, questa sarebbe una forma di protesta a sostegno dei medici. Il politico ha avvertito che proteste simili si svolgeranno in tutto il paese. Giorgi Kavkalyuk ha chiesto ai residenti del Paese di segnalare tutti coloro che si sono fatti vaccinare scavalcando il loro turno.

Il capo del Comitato consultivo nazionale degli specialisti in immunizzazione, Ninel Revenko, ha riferito ai media russi che sono noti 395 casi di vaccinazione di persone in Moldova eseguite fuori dal turno programmato. Il Ministero della Salute esamina ogni situazione per determinare in che modo i trasgressori possano essere puniti.

La vaccinazione contro COVID-19 nel paese è iniziata il 2 marzo. A partire da mercoledì, sono state vaccinate più di 51,4 mila persone.

Il verde brillante è un potente antisettico indicato per disinfettare e cicatrizzare, ma è anche un potentissimo colorante. Resta sulla pelle giorni indipendentemente da qualsiasi tentativo di rimozione.