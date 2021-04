La Mercedes svela le caratteristiche tecniche della sua berlina elettrica EQS

La principale particolarità dell'auto sarà quella di essere costruita su piattaforma EVA (architettura del veicolo elettrico), cioè un innovativo pianale sviluppato appositamente per auto elettriche e che servirà da base per la creazione anche di molti altri modelli della casa a tre punte, tra cui l'EQE e le versioni SUV dell'EQS ed EQE.

"L'interasse e la carreggiata, così come tutti gli altri componenti del sistema, in particolare le batterie, sono variabili grazie al design modulare. Il concetto del veicolo è quindi ottimizzato per soddisfare tutti i requisiti di una famiglia di modelli elettrici orientati alla batteria per il futuro", affermano i rappresentanti della Mercedes-Benz.

Caratteristiche principali

Le caratteristiche principali, finora svelate, comprendono: