Russia: Il concorso per giornalisti e blogger dedicato a Levitan diviene internazionale

Il concorso per giornalisti e blogger ‘Heroes of Our Time’, del gruppo mediatico Rossiya Segodnya, è diventato internazionale. I primi lavori creativi stanno già arrivando da Bielorussia, Kirghizistan e Uzbekistan. La maggior parte delle candidature vengono ricevute nella categoria "programma televisivo d'autore" e "video blog".

I migliori lavori saranno inseriti nella lista che sarà pubblicata il 15 giugno nella pagina del concorso. I vincitori saranno annunciati online durante la cerimonia di premiazione il 24 giugno 2021.

È possibile partecipare a quattro candidature:

programma televisivo d’autore,

programma radiofonico d'autore,

podcast audio,

video blog.

I premi saranno di 80 mila rubli, cioè circa 870 euro, per ogni categoria. Si può partecipare al concorso fino al 5 maggio 2021 dalla pagina del progetto sul sito ria.ru.

“I lavori che riceviamo per il concorso illustrano perfettamente le tendenze dello sviluppo dei media. Anche il fatto che la maggior parte siano video, mostra quanto sia richiesto un tale formato. I media devono adattarsi a questo - anche i giornali e le stazioni radio", ha detto Alexey Orlov, membro della giuria del concorso e capo della trasmissione radiofonica in lingua russa Sputnik che detiene la posizione di leadership in termini di citazione nei media per il secondo anno consecutivo.

Tra i protagonisti dei saggi e delle interviste che partecipano alla competizione, ci sono olimpionici e atleti paralimpici, allenatori, sviluppatori di nuovi programmi e tecnologie, medici che hanno dato la vita nella lotta al coronavirus e studenti che lavorano come personale medico junior nelle "zone rosse".

Il concorso "Heroes of Our Time" fa parte degli eventi dell'anniversario del gruppo mediatico Rossiya Segodnya, programmato in concomitanza con l'80° anniversario dell'Ufficio informazioni sovietico (Sovinformburo). Dall'Ufficio informazioni sovietico, fondato due giorni dopo l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, il 24 giugno 1941, le più grandi agenzie di stampa internazionali in Russia - l'Agenzia di stampa Novosti, RIA Novosti e il gruppo mediatico internazionale Rossija Segodnja - tracciano la loro storia. Nel corso dell'anno verranno realizzati, sulle risorse del gruppo media e su siti esterni, alcuni progetti dedicati alla storia delle agenzie e di chi vi ha lavorato negli anni.