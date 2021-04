I BTS entrano nella storia con la loro canzone 'Dynamite'

La canzone, pubblicata nell'agosto 2020, ha raggiunto la vetta della classifica 18 settimane fa ed è ancora lì, seguita da 'Montero (Call Me By Your Name)' del controverso rapper Lil Nas X e 'Astronaut In The Ocean' dell'australiano Masked Wolf.

In questo modo i BTS hanno battuto il precedente record di Billboard, stabilito dalla canzone di Luis Fonsi e Daddy Yankee 'Despacito', issatasi in cima a questa classifica per 17 settimane consecutive.

Il popolare gruppo k-pop ha anche battuto un altro record: 'Dynamite' è anche la prima canzone in lingua coreana ad aver raggiunto la vetta della classifica 'Billboard Hot 100'.

I BTS sono la band musicale sudcoreana del momento. Hanno raggiunto la fama mondiale nell'ottobre 2016 con il loro album 'Wings', la cui canzone 'Blood Sweat & Tears' è diventata la hit principale dell'album e ha raggiunto la vetta delle classifiche di Billboard negli Stati Uniti.

Nel corso della loro prolifica carriera, i BTS hanno ricevuto più di 100 prestigiosi premi musicali, inclusi i Grammy, gli NME Awards e i Billboard Music Awards.