Mar Rosso, nave iraniana colpita da un missile o da bombe

L'incidente arriva nel mezzo di un'escalation di accuse reciproche tra Iran e Israele riguardo attacchi alle navi in tutto il Medio Oriente.

La nave da carico generale iraniana Saviz è stata attaccata nel Mar Rosso. Lo ha riferito il canale di notizie televisivo Al Arabiya, di proprietà saudita, con sede a Dubai.

La nave mercantile - che in precedenza funzionari e media statunitensi, israeliani e sauditi avevano indicato come possibile base avanzata segreta della Guardia rivoluzionaria o come adibita alla raccolta di informazioni - sarebbe stata colpita da un missile.

Un corrispondente che si occupa di difesa presso l'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha riferito, citando fonti, che lo scafo della nave è stato danneggiato a seguito dell'esplosione di una mina che tramite magneti si attacca agli obiettivi.

Il traffico marittimo cataloga la nave come 'fuori portata' e indica la sua ultima posizione nel Mar Rosso meridionale, approssimativamente equidistante da Eritrea e Yemen.

Alcuni media arabi affermano che la nave potrebbe aver subito "gravi danni". Secondo rapporti provenienti da Israele potrebbe essere stata colpita da un missile israeliano. Nessuno dei due Paesi ha commentato l'incidente.

La Saviz è stata costruita nel 1999 e il suo porto di origine è Bandar Abbas. Secondo quanto riferito, la nave è stata ormeggiata al largo dell'arcipelago di Dahlak nel Mar Rosso dal 2016. I media iraniani l'hanno precedentemente descritta come una nave mercantile.

Tensioni marittime ribollenti

Funzionari sauditi e statunitensi hanno ripetutamente accusato l'Iran di fornire supporto militare alla milizia houthi dello Yemen, che combatte contro una coalizione guidata dai sauditi dal 2015. L'Iran ha elogiato gli Houthi per la loro lotta, ma ha negato di fornirgli assistenza materiale, citando in proposito anche il blocco del Paese da parte della coalizione.

L'incidente di martedì arriva in mezzo a crescenti tensioni tra Iran e Israele, che si sono reciprocamente accusati di attacchi alle navi negli ultimi mesi. Il Ministro dell'Ambiente israeliano ha inoltre recentemente accusato Teheran di inquinare deliberatamente le spiagge del Paese (i militari e i servizi di intelligence israeliani hanno ritrattato queste accuse il mese scorso).

Alla fine di marzo i media israeliani hanno riferito che una nave da carico di proprietà israeliana era stata danneggiata da un "missile iraniano" mentre attraversava il Mar Arabico sulla rotta dalla Tanzania all'India. Un mese prima Israele aveva affermato che l'Iran poteva aver attaccato un'altra nave israeliana - la MV Helios Ray, nel Golfo dell'Oman. L'Iran ha negato apertamente le affermazioni, definendola un'elaborata "operazione di false flag", con Tel Aviv che non ha fornito alcuna prova a sostegno delle precedenti affermazioni. Sempre a marzo l'Iran ha affermato che Israele potrebbe essere stato responsabile dell'attacco a una nave portacontainer battente bandiera iraniana, la Shahr-e Kord, nel Mar Mediterraneo, definendo l'accaduto un atto di "terrorismo" e "pirateria navale". Israele non ha replicato.

A metà marzo il 'Wall Street Journal' ha riferito che Israele ha preso di mira almeno una dozzina di navi da carico iraniane che negli ultimi due anni hanno tentato di consegnare petrolio alla Siria. 'Haaretz' ha stimato che le perdite cumulative subite dall'Iran a seguito di questi attacchi sospetti ammontano a "miliardi di dollari". Il giornale ha indicato che, a differenza delle precedenti operazioni offensive della Marina israeliana con commando e tiratori saliti a bordo delle navi, le azioni intraprese contro la flotta della marina mercantile iraniana sono avvenute "senza dare nell'occhio", senza palesi acquisizioni, affondamenti o uccisioni.