Sospesi test su vaccino AstraZeneca per bambini

Il professor Andrew Pollard dell'università di Oxford ha dichiarato alla Bbc che durante lo studio non sono emersi problemi di sicurezza, tuttavia i ricercatori hanno deciso di aspettare nuove informazioni dall'authority per i farmaci.

Secondo quanto riferito, allo studio per sviluppare un siero anti-Covid per bambini prendono parte 300 minori di età compresa tra 6 e 17 anni.

Nonostante la sospensione ai volontari è stato chiesto di continuare a partecipare a tutte le visite programmate.

Nel corso della giornata l'Oms ha ribadito di non vedere un nesso tra il vaccino AstraZeneca ed i rari casi di trombosi verificatasi nei soggetti vaccinati.

In precedenza è stato riferito che l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha ipotizzato l'esistenza di un legame tra il vaccino della casa farmaceutica anglo-svedese ed i casi di trombosi. Lo ha detto in un'intervista a Il Messaggero Marco Cavaleri, responsabile dei vaccini dell'Ema.

Oggi è stato riferito che la Commissione Europea aspetta le nuove conclusioni dell'Ema sul vaccino AstraZeneca.