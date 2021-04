Coca-Cola nel motore invece dell'olio? - Video

Dei blogger ucraini hanno deciso di verificare cosa sarebbe successo al motore di una vecchia Opel Manta se la Coca-Cola fosse stata utilizzata al posto dell'olio lubrificante. L'auto è riuscita a partire, ma per quanto tempo è sopravvissuta?

Per l'esperimento, gli appassionati di quattro ruote hanno comprato cinque litri della bevanda. In una stazione di servizio, i blogger hanno drenato l'olio motore e lo hanno sostituito con quattro litri di Coca Cola e hanno lasciato un litro per il ripieno.

Dopo aver avviato l'auto, si sono diretti verso un luogo aperto per fare dei giri fino a quando il motore non si fosse fermato. Quasi quattro minuti dopo, la Opel Manta si è arresa.

Gli uomini sono riusciti a far rivivere il motore, ma dopo sei minuti dal cofano dell'auto ha cominciato a uscire del fumo. Diversi cuscinetti e l'asta del livello dell'olio si erano purtroppo rovinati e rotti.

Poi i blogger hanno riempito il motore con l'ultimo litro di Coca-Cola e hanno cercato di avviare l'auto spingendola. Hanno allora capito che la pianta motore della povera Opel stava per tirare definitivamente le quoia.

Dopo essere tornati al distributore di benzina e aver rimosso il motore dall'auto, gli autori del video hanno scoperto che crepe e buchi si erano formati in molti punti dell'unità surriscaldata e che alcuni elementi si erano completamente staccati. La loro conclusione? Che il motore dell'auto è in grado di funzionare usando soda invece che sull'olio, ma solo per circa sei minuti.