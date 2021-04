I ricchi sempre più ricchi, ecco la lista di Forbes

Elon Musk, che possiede partecipazioni in SpaceX e Tesla, è saltato al secondo posto nella classifica annuale di Forbes delle persone più ricche del mondo, con una fortuna di 151 miliardi di dollari, aumentata di ben sei volte in un anno.

Sono ben 126,4 miliardi di dollari in più rispetto a un anno fa, quando si è classificato al 31° posto con una fortuna di 24,6 miliardi. Il motivo principale, come ha sottolineato Forbes, è l'aumento di otto volte dei prezzi delle azioni Tesla rispetto al rating dello scorso anno.

Jeff Bezos rimane il leader

177 miliardi

Allo stesso tempo, il fondatore di Amazondella classifica per il quarto anno consecutivo. La sua fortuna è cresciuta di 64 miliardi di dollari, arrivando a ben, ha riferito la rivista nella sua 35classifica annuale delle persone più ricche del mondo. La top 3 chiude con il presidente del gruppo Louis Vuitton, Bernard Arnault, con una fortuna di 150 miliardi di dollari. La rivista nota che durante l'anno la sua fortuna è quasi raddoppiata.

Al quarto posto c'è il fondatore di Microsoft Bill Gates, la cui ricchezza è cresciuta in un anno di 26 miliardi di dollari ed è ora a 124 miliardi. Il primo amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, è valutato 97 miliardi di dollari, in crescita di 42,3 miliardi rispetto all'anno scorso.

Al 62o posto, quotato a 25.8 miliardi di dollari, il gigante dell'ottica Leonardo del Vecchio e la sua famiglia, fondatore all'età di 25 anni della Luxottica. La sua compagnia ha nel tempo acquistato marchi come Ray-Ban e Oakley, e al giorno d'oggi produce occhiali per i marchi di lusso più famosi, come Bulgari, Chanel, Dolce&Gabbana e altri.

In totale, ci sono 2.755 miliardari nella classifica di Forbes quest'anno - 660 in più rispetto al 2020. La loro fortuna combinata ha raggiunto il record di 13,08 trilioni di dollari, 5,08 trilioni in più rispetto all'anno scorso. L'elenco include più di 100 partecipanti dalla Russia. Esordienti in classifica - 493. 84 persone sono state rimosse dalla lista, 23 delle quali a causa della morte.

"I miliardari hanno fatto molto bene durante la crisi", aveva spiegato in precedenza al giornale The Guardian Josef Stadler, manager di alto grado di UBS. "La loro ricchezza equivale a una fortuna quasi impossibile da spendere anche nell'arco di diverse vite passate nel lusso".