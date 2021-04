Consigliere per la sicurezza di Trump avverte Norvegia su accordo di libero scambio con Cina

L'ex consigliere per la sicurezza statunitense John Bolton ha sostenuto che la Cina è un pericolo per i paesi democratici e ha esplicitamente messo in guardia la Norvegia dall'entrare in relazioni commerciali più strette con Pechino.

"Militarmente, politicamente, economicamente e socialmente, la Cina è ora una minaccia esistenziale per le democrazie occidentali. La Cina non è più un paese comunista, ma è un paese autoritario. Ciò rappresenta una minaccia dei nostri interessi su tutti i fronti", ha detto l'ex consigliere per la sicurezza di Donald Trump in un'intervista esclusiva a NRK.

Se gli Stati Uniti e l'Europa fossero in grado di cooperare, si avrebbe un impatto decisivo sul risultato, ha sostenuto Bolton.

In un chiaro appello, ha esortato la Norvegia a non firmare l'accordo di libero scambio con la Cina che sta tentando di ottenere da oltre un decennio.

"Per come sta la situazione ora, la Norvegia non dovrebbe firmare un accordo di libero scambio con la Cina. La Cina non pratica il libero scambio. [La Norvegia] dovrebbe piuttosto parlare con amici e alleati e pensare di più a cosa si può fare insieme. Così ci saranno maggiori possibilità di successo contro la Cina", ha detto Bolton a NRK.

L'attuale governo norvegese, guidato dai conservatori, è favorevole a un accordo di libero scambio, sul quale Bolton è certamente scettico.

telecomunicazioni in un'arma

"Beh, conosco membri del governo norvegese, e mi delude sentirlo. Bisogna esaminare i problemi generali di sicurezza commerciando con la Cina. Ad esempio, hanno trasformato un prodotto commerciale come le. Huawei è un'estensione dello stato cinese. Qui dovremmo pensare all'autodifesa. E più velocemente lo facciamo, meglio è", ha sostenuto Bolton.

Pur avendo ottenuto grandi benefici grazie alla sua adesione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), Pechino rende molto più difficile per altri paesi vendere i propri beni alla Cina, ha sostenuto Bolton.

Inoltre, si è avventurato sul fatto che la Cina ha "sistematicamente rubato invenzioni e proprietà intellettuale" da Stati Uniti, Europa, Giappone e altri paesi e "discrimina le aziende straniere che cercano di fare affari in Cina". Ad esempio, nonostante l'accordo di libero scambio in vigore, la Cina impedisce a un gran numero di merci australiane di raggiungere il suo mercato.

I negoziati per un accordo di libero scambio tra Cina e Norvegia sono iniziati già nel 2008. Successivamente, tuttavia, tutti i dialoghi sono stati congelati da Pechino dopo la decisione della Norvegia di assegnare il Premio Nobel per la pace all'attivista per la democrazia cinese Liu Xiaobo. I negoziati non sono ripresi fino a quando il primo ministro Erna Solberg e il re Harald non hanno continuato quello che è stato in gran parte visto come un viaggio di riconciliazione a Pechino nell'autunno del 2018.

sostenitore del cambiamento di regime

John Bolton è un avvocato, diplomatico, consulente repubblicano e commentatore politico statunitense che in passato è stato ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite e consigliere per la sicurezza nazionale sotto Donald Trump tra il 2018 e il 2019. Bolton è ampiamente considerato un falco di politica estera ed è un, tra gli altri, in Iran, Siria, Libia, Venezuela, Cuba, Yemen e Corea del Nord.

Dopo la rottura dei loro rapporti, Bolton ha affermato che Trump era "inadatto" a servire come presidente, mentre Trump ha definito il suo ex consigliere "una delle persone più stupide di Washington". Bolton pubblicò anche un libro di memorie rivelatrici: "The Room Where It Happened".