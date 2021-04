Individuati dai bookmaker i favoriti per l'Eurovision

I cantanti di Malta, Svizzera e Francia hanno le maggiori possibilità di vincere l'edizione di quest'anno dell'Eurovision, in base alle quote dei bookmaker britannici.

Il bookmaker Oddschecker ha calcolato che la probabilità di vittoria del rappresentante di Malta sono del 18%, per la Svizzera del 13%, mentre per la Francia dell'11%. Tra i primi cinque favoriti per il successo ci sono anche la Bulgaria e l'Italia rappresentata dal gruppo rock "Maneskin" fresco vincitore di San Remo col 7% ciascuno.

L'Eurovision, annullato nel 2020 per la pandemia di coronavirus, si terrà dal 18 al 22 maggio all'Ahoy Arena di Rotterdam. Vi prenderanno parte artisti provenienti da 41 Paesi.

In precedenza era stata resa nota dagli organizzatori la squalifica della Bielorussia dal festival canoro, in quanto la canzone era stata considerata "politicizzata".