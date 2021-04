The Weeknd dona un milione di dollari in beneficenza all'Etiopia

Il cantautore canadese Abel Makkonen Tesfaye, noto come The Weeknd, ha donato un milione di dollari per aiutare a fornire cibo alle persone in Etiopia.

Tramite un post su Instagram, The Weeknd ha spiegato che il denaro verrà utilizzato per "fornire due milioni di pasti attraverso il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite" e ha incoraggiato "a donare anche coloro che possono", aggiungendo il link per la donazione nella sua biografia.

"Il mio cuore si spezza per il mio popolo etiope mentre civili innocenti, dai bambini agli anziani, vengono assassinati senza senso e interi villaggi vengono sfollati per paura e distruzione", ha scritto il cantante, i cui genitori sono migranti etiopi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Weeknd (@theweeknd)

Come sottolinea il 'Guardian', lo scorso anno il cantante ha fatto una serie di donazioni considerevoli a varie cause, tra cui un milione di dollari a sostegno dei soccorsi per il coronavirus, 500 mila dollari a "organizzazioni che combattono la disuguaglianza razziale" e 300 mila per le vittime della massiccia esplosione nel porto di Beirut.

A novembre le forze armate etiopi hanno lanciato un'operazione militare nella regione del Tigrey, a nord del Paese, dopo che il governo di Addis Abeba aveva accusato il TPLF, l'allora partito al governo nella regione, di aver attaccato una base militare.

Secondo quanto riferito, migliaia di persone sono morte nel conflitto che ne è seguito e, come se non bastasse, la situazione nella regione è ulteriormente aggravata dalla mancanza di cibo e di altri beni essenziali; oltre 60 mila etiopi sono fuggiti nel vicino Sudan.