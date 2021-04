Danimarca aumenta misure sicurezza dopo vandalismo antisemita contro cimitero ebraico

Danish Radio riferisce che il cimitero ebraico di Aalborg è stato disseminato di bambole cosparse di vernice rossa e volantini propagandistici sono stati affissi in città. Tali volantini contenevano un riferimento a un sito web certamente associato al Movimento di resistenza nordico, un movimento pan-nordico bandito, in nazioni come la Finlandia, per essere "rivoluzionario e militante".

L'atto è indagato come crimine d'odio e la sicurezza intorno agli interessi e ai luoghi ebraici in tutta la Danimarca, sinagoghe in primo luogo, è stata elevata.

​Henri Goldstein, il presidente della Comunità ebraica danese, ha sottolineato che i volantini dispersi ad Aalborg suggerivano che il pane pasquale ebraico fosse mescolato con sangue cristiano, una "teoria del complotto completamente folle" l’ha definita, ma al tempo stesso "classica".

Hvor er det dog modbydeligt at se, hvordan tilsyneladende aktivister i Nordfront angriber den jødiske kirkegård i Aalborg midt under Påske-højtiden. Håber på høje og konsekvente straffe for dette svineri! #dkpol https://t.co/pFVcnL3D5s — Peter Skaarup (@skaarup_df) April 4, 2021

​Goldstein ha sottolineato che, sebbene nessun ebreo danese abbia subito danni fisici, tali incidenti suscitano grande insicurezza e paura della violenza fisica.

Hærværk på den jødiske kirkegård i Aalborg https://t.co/hWcsQPYQhW pic.twitter.com/ev7dy0BJCE — TV2 Nord (@TV2Nord) April 4, 2021

​"Storicamente, molto antisemitismo con conseguenze fisiche è iniziato, tra le altre cose, proprio con atti di vandalismo contro cimiteri e negozi ebraici", ha spiegato Goldstein.

"Il vandalismo al cimitero durante la Pasqua ebraica [che ricorda la liberazione del popolo ebraico dall'Egitto e il suo esodo verso la Terra Promessa] è semplicemente il più classico degli antisemitismi possibili. Lo abbiamo visto per secoli in Europa", ha aggiunto.

Goldstein ha suggerito che l'antisemitismo di oggi provenga da tre ali: l'estrema destra, l'estrema sinistra e i musulmani, aggiungendo tuttavia che non è poi così importante da dove provenga quanto il fatto in sé che esista.

Non è la prima volta che edifici e santuari ebraici vengono vandalizzati in Danimarca. L'anno scorso, due uomini sono stati condannati per atti vandalici su 84 lapidi ebraiche a Randers. Anche in quel caso uno degli uomini in questione era associato al Movimento di resistenza nordica.