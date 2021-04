Negli USA sta iniziando una quarta ondata di Covid - epidemiologo

Una quarta ondata d'infezione da coronavirus è iniziata negli Stati Uniti mentre nuovi ceppi stanno diventando più prominenti, ha affermato l'epidemiologo Dr. Michael Osterholm, membro del comitato consultivo per la transizione Covid-19 del presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

"Sembra che ci troviamo in un ciclo di attività regionali e in questo momento il midwest superiore si sta accendendo assieme al nord-est, e non passerà molto tempo prima che il resto del paese segua", ha detto Osterholm a Fox News domenica.

Alla domanda se l'attuale picco di infezioni possa essere considerato una "quarta ondata", Osterholm ha detto di credere di sì.

"Credo che, in un certo senso, siamo quasi in una nuova pandemia", ha detto l'epidemiologo, aggiungendo che "l'unica buona notizia è che gli attuali vaccini sono efficaci contro questa particolare variante B.1.1.7. (ceppo britannico)".

Osterholm ha spiegato che attualmente c'è un picco in particolare nei casi di Covid della variante britannica negli Stati Uniti. Questo ceppo sembra essere più virulento tra i giovani e i bambini, ha avvertito l'epidemiologo.

"Ora i bambini vengono infettati allo stesso ritmo degli adulti", ha detto Osterholm a Fox News, aggiungendo "sono pertanto molto efficaci nel trasmettere il virus".

Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, gli Stati Uniti contano oltre 30,6 milioni di casi confermati di coronavirus, occupando la prima posizione nel mondo per numero di infetti, mentre il bilancio delle vittime Covid-19 del paese è di oltre 554.000. Nell'ultima settimana, gli Stati Uniti hanno registrato, in media, poco più di 65.000 nuovi casi al giorno, un aumento del 20% rispetto a due settimane prima.