Dermatologo di Beyoncé e Victoria Beckham svela i segreti per una pelle perfetta

Il Dr. Harold Lancer, nella cui clinica di Beverly Hills ci si può imbattere in celebrità come Kim Kardashian, Jennifer Lopez e Margot Robbie, è uno dei dermatologi più famosi e rispettati dello show business. Ecco alcuni dei suoi metodi per apparire pelle sana e radiosa!

Nel suo lavoro, il dottor Lancer non utilizza solo cosmetici professionali, compresi i prodotti del proprio marchio. Ha anche un certo know how che rende la routine di bellezza ancora più efficace.

Lancer è convinto che l'errore più grave che le donne spesso fanno è non prendersi cura della propria pelle ogni giorno.

"Dovrebbe essere naturale come lavarsi i denti", ha detto in un'intervista del 2019.

View this post on Instagram A post shared by Dr. Harold Lancer (@drlancerrx)

È anche necessario utilizzare la protezione solare con un fattore protettivo 30 o superiore prima di uscire di casa, "indipendentemente dal tempo".

È anche molto importante consumare una dieta sana e optare per alimenti naturali e biologici ricchi di acidi grassi omega-3, 6 e 9, in quanto gli ormoni della crescita, gli antibiotici e i pesticidi contenuti comunemente negli alimenti sono in grado di influenzare il nostro sistema di gestione degli antiossidanti e portare a un più rapido invecchiamento della pelle.

E le sostanze più nocive includono zucchero, sale, sodio e i cosiddetti grassi cattivi.

antiforfora

Per mantenere la pelle morbida e idratata, è necessario seguire la cosiddetta regola dei 60 secondi , afferma Lancer. In altre parole, bisogna applicare la crema entro un minuto dal lavaggio del viso. Un altro segreto è prendersi un giorno libero ogni mese: basta smettere di usare prodotti cosmetici per 24 ore.

Se si ha la pelle secca o irritata, può essere utile anche uno shampoo. Tuttavia, non è consigliabile utilizzarlo regolarmente: solo in situazioni di emergenza.

L'esercizio fisico costante aiuta anche a migliorare la circolazione sanguigna e linfatica, rendere la pelle più radiosa ed eliminare le tossine. Tuttavia, è necessario pulire la pelle prima dell'allenamento per evitare che i pori si ostruiscano e compaia l'acne. E durante l'esercizio fisico, è fondamentale usare un asciugamano pulito per asciugare il sudore.