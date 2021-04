L'ex proprietario di Adidas e politico francese Bernard Tapie aggredito durante una rapina notturna

L'uomo d'affari, politico e figurante francese Bernard Tapie, 78 anni, è stato aggredito ieri sera con la moglie Dominique nella loro casa di Combs-la-Ville, vicino Parigi, ha detto la polizia.

La coppia dormiva quando quattro persone hanno fatto irruzione nell'abitazione, gli hanno picchiati e legati prima di fuggire con il bottino.

La moglie di Tapie è riuscita a liberarsi ed è corsa dai vicini per chiamare la polizia. In seguito, è stata curata in ospedale per una lieve ferita. Lo stesso Tapie ha rifiutato di essere portato in ospedale.

Non sono state rilasciate informazioni su cosa sia stato rubato.

Tapie è un ex ministro socialista che ha costruito un impero sportivo e mediatico dopo la carriera politica. Ha guadagnato la sua ricchezza negli Anni '70 e '80 acquistando imprese in fallimento.

Dal 1993 al 2008, Tapie è stato coinvolto in una battaglia legale con la banca statale Crédit Lyonnais, che lo ha defraudato quando ha venduto la società Adidas per suo conto all'uomo d'affari Robert Louis-Dreyfus, organizzando una vendita più grande con lui senza informare Tapie. Nel 2008, una commissione giudiziaria speciale ha stabilito che Tapie avrebbe dovuto ricevere 404 milioni di euro di risarcimento dal ministero delle Finanze francese, che all'epoca era guidato da Christine Lagarde, l'attuale capo della Banca centrale europea.