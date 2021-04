Turchia preoccupata per il presunto arresto di figure di alto livello in Giordania

La Turchia ha espresso preoccupazione per il presunto arresto di diverse figure di alto profilo in Giordania e ha ribadito il suo sostegno all'attuale monarca haschemita Abdullah II.

"Seguiamo con preoccupazione gli sviluppi legati all'arresto di diverse persone in Giordania sulla base del fatto che rappresentano una minaccia per la stabilità del paese. Vediamo la pace e la stabilità della Giordania, un paese chiave per la pace in Medio Oriente, inscindibile dalla pace e dalla stabilità della Turchia stessa", ha riferito in un comunicato ufficiale del 4 aprile il Ministero degli Esteri turco.

La Cancelleria ha espresso il suo "forte sostegno al re Abdullah II e al governo della Giordania", nonché alla pace e al benessere del popolo fratello.

L'ex principe ereditario giordano, Hamza bin al Hussein, ha dichiarato nella notte tra il 3 e il 4 aprile, in un video trasmesso alla BBC dal suo avvocato, che è agli arresti domiciliari, privato delle sue guardie personali e mezzi di comunicazione, anche se è riuscito a trasmettere il messaggio in questione su Internet. Il principe ha assicurato che non fa parte di una cospirazione o di un'organizzazione sovversiva, "come chiamano qui le persone che criticano le autorità".

Il capo di stato maggiore congiunto della Giordania, Yousef Huneiti, ha detto che Hamza bin al Hussein non è in custodia, ma ha esortato l'ex principe ereditario, che è il fratellastro del re Abdullah II, a smettere di "attaccare" la sicurezza e la stabilità della Giordania.

L'agenzia di stampa giordana Petra ha riferito che anche un altro membro della famiglia reale, Hassan bin Zaid, e un confidente del re, Basem Ibrahim Awadallah, sono stati arrestati per motivi di sicurezza.