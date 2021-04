Primo lotto del vaccino Sputnik V è stato consegnato alla Libia

Il primo lotto del vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V è arrivato in Libia, ha detto su Facebook il Ministero della Salute del paese.

Secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute libico su Facebook, il vaccino (101.250 dosi in tutto) è stato consegnato alla capitale libica Tripoli e sarà collocato nei magazzini del dipartimento.

Il numero di casi di COVID-19 rilevati in Libia dall'inizio della pandemia ha superato i 161.000 , dei quali più di 148.000 persone si sono riprese e 2.684 pazienti sono morti.

Il vaccino Sputnik V è registrato in 59 paesi con una popolazione totale di oltre 1,5 miliardi di persone. La sua efficacia è del 91,6%, come confermato dalla pubblicazione dei dati su The Lancet, una delle riviste mediche più antiche e prestigiose al mondo.

La produzione dello Sputnik V in Russia è attualmente in corso in sette siti: Gamalei Center, Binnofarm, Biocad, Generium, Lecco, R-Pharm e Farmstandard.