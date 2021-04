USA sviluppano intercettore che abbatterà missili ipersonici di Russia e Cina

Gli Stati Uniti hanno appena avviato la fase successiva di modernizzazione del sistema di difesa missilistica che protegge il proprio territorio continentale. Alla fine di marzo, il Pentagono ha selezionato due società per sviluppare il "Next Generation Interceptor". Sarà in grado di abbattere missili ipersonici.

L'obiettivo del nuovo intercettore sarà quello di contrastare la minaccia rappresentata dai missili nucleari provenienti dalla Corea del Nord e potenzialmente dall'Iran, afferma il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Tuttavia, Washington spera che il NGI possa neutralizzare anche i missili balistici intercontinentali più avanzati provenienti da Russia e Cina.

© Foto : Pubblico dominio Il Pentagono, il quartier generale del Dipartimento della difesa statunitense.

Il piano è che questi missili intercettori entrino in servizio a metà degli anni '20 e diventino il nucleo del sistema di difesa missilistica degli Stati Uniti.

Il programma NGI è iniziato nell'aprile 2020, quando la US Missile Defense Agency (MDA) ha sollecitato proposte di progetti da varie società. Inizialmente tre hanno partecipato al concorso per lo sviluppo e la creazione del nuovo antimissile: Lockheed Martin, Northrop Grumman e Boeing.

Quest'ultimo ha abbandonato dal momento che il Pentagono non era interessato alle sue proposte. Tuttavia, sono gli intercettori prodotti da Boeing che sono attualmente in servizio come parte del Mid-Range Ground Defense System (GMD).

Il 30 marzo, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha finalmente firmato due contratti separati per un valore di circa 7,6 miliardi di dollari. Quello firmato con Northrop potrebbe arrivare fino a 3,9 miliardi di dollari e, quello della Lockheed, fino a 3,7 miliardi, riporta Reuters. Il progetto segna la prima importante acquisizione della difesa sotto l'amministrazione Biden.

"Con due società coinvolte nel progetto, MDA massimizzerà i vantaggi della concorrenza per fornire il missile di difesa nazionale più efficace e affidabile e il più rapidamente possibile. Una volta schierato, sarà in grado di superare le minacce previste sul campo dal 2030 e oltre", afferma il direttore della US Missile Defense Agency, il vice ammiraglio John Hill.

Una modernizzazione necessaria

Attualmente, il sistema nazionale di difesa missilistica del paese è costituito da circa 60 missili GMD dispiegati in Alaska e in California. Sono in grado di intercettare bersagli balistici nello spazio in traiettoria completa. Tuttavia, i test degli intercettori hanno rivelato la loro scarsa efficienza dopo aver abbattuto solo la metà dei missili di addestramento.

Il Pentagono ha ripetutamente cercato di migliorare il sistema. In particolare, ha installato negli antimissili un veicolo di distruzione di più oggetti - Multiple Kill Vehicle, o MKV. Ma i test hanno suggerito che non era sufficiente.

A metà dell'ultimo decennio, il programma per un veicolo di distruzione riprogettato - Redesigned Kill Vehicle, o RKV - è stato avviato per creare una nuova testata antimissile e sostituire gli intercettori cinetici transatmosferici esistenti. Per il progetto sono stati stanziati 5,8 miliardi di dollari. Come previsto, dovrebbe essere completato entro il 2025. Tuttavia, nell'agosto 2020 il progetto è stato annullato a causa di "problemi con il design dei prodotti".

E’ stato allora che il dipartimento ha annunciato che non avrebbe più investito nella modernizzazione della piattaforma GMD e che avrebbe bisogno di un intercettore completamente nuovo.

Fino a quando la nuova tecnologia non sarà adottata, Washington intende rafforzare la sua attuale difesa missilistica a scapito di altre forze e mezzi. Principalmente da navi da guerra equipaggiate con il sistema di difesa missilistica balistica Aegis che ora operano nel Pacifico. Inoltre, MDA potrebbe collocare la variante terrestre del sistema, Aegis Ashore, sul suolo statunitense, in particolare alle Hawaii. Attualmente è già in servizio in Romania e Polonia.

Un altro modo per rafforzare la difesa antiaerea degli Stati Uniti potrebbe essere quello di utilizzare i sistemi antimissili a corto raggio THAAD a terra già schierati, in particolare in Corea del Sud e Guam. L'agenzia ha richiesto 273 milioni di dollari nel 2020 per modernizzare queste armi.