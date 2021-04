La Francia entra nel terzo lockdown per combattere l'ondata di Covid-19

La Francia entra in lockdown nazionale per la terza volta dall'inizio della pandemia Covid-19.

Sputnik Italia è in diretta da Parigi sabato 3 aprile. Il presidente francese Emmanuel Macron si è rivolto alla nazione francese mercoledì 31 marzo sullo sfondo della crescita dei contagi all'inasprimento delle restrizioni per prevenire la diffusione del Covid-19 in mezzo a un aumento del livello di infezione.

Segui la diretta di Sputnik Italia per saperne di più!