In Francia bambino trova nel giardino di casa granata della Prima Guerra Mondiale

Il bambino stava giocando in giardino con i suoi fratelli quando ha trovato la bomba a mano nel terreno.

"Nonostante la sua età, ha subito detto ai suoi fratelli di stare attenti e di allontanarsi, perché quello strano oggetto sembrava una granata. Dopo me lo ha detto ed io ho chiamato i gendarmi", ha detto al giornale il padre del ragazzino.

Per diverse decine di metri l'area è stata isolata fino all'arrivo di una squadra di artificieri, che successivamente hanno estratto e portato via la granata dalla zona del ritrovamento per motivi di sicurezza.

Gli esperti hanno affermato che si trattava di una granata della Prima Guerra Mondiale, tuttavia, secondo loro, molto probabilmente è finita nel giardino durante la costruzione di un rilevato, scrive il giornale.