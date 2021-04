Suez, sbloccato l'ingorgo del canale, passano le ultime navi in coda

Tutte le navi che erano in coda per passare attraverso il Canale di Suez hanno finalmente superato la tratta.

Tutte le 422 navi bloccate nell'ingorgo causato della nave portacontainer Ever Given lo scorso 24 marzo sono passate attraverso il Canale di Suez, ha riferito sabato l'amministratore delegato del canale, Osama Rabia.

"Tutte le 422 navi con una capacità totale di 22 milioni di tonnellate, in attesa in fila dopo l'incidente con la Ever Given, sono passate attraverso il Canale di Suez", ha detto Rabia in un comunicato. Ha sottolineato che l'operazione è stata eseguita in tempi record ed è il risultato dei dipendenti del canale.

Il canale ha lavorato 24 ore su 24 per far passare le navi, al contrario della solita modalità di funzionamento.

"Sabato, 61 navi di quelle che si trovavano in fila hanno attraversato il canale", ha detto Rabia.

Lo scorso 24 marzo la nave portacontainer lunga 400 metri si stava dirigendo dalla Cina a Rotterdam e si è arenata sul 151o chilometro del canale, ostruendolo per sei giorni e bloccando il traffico navale. Lunedì, la nave è stata disincagliata dopo diversi tentativi, più di 15 rimorchiatori sono stati coinvolti nell'operazione e la navigazione è ripresa.

Il danno totale causato dal blocco del Canale di Suez a causa dell'incidente con la Ever Given potrebbe ammontare a circa un miliardo di dollari, ha detto Rabia in precedenza. Mohab Mamish, consigliere del presidente egiziano, ha detto che il proprietario della nave portacontainer Ever Given è determinato a risolvere la questione del risarcimento per il blocco del Canale di Suez, ma è improbabile che il caso raggiunga il tribunale.