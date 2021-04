Ministro Difesa tedesco cita "il comportamento russo" per giustificare aumento delle spese militari

"La Germania dovrebbe investire nella propria sicurezza per affrontare efficacemente le sfide, comprese quelle provenienti dalla Russia", ha detto il ministro della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer al gruppo mediatico RND.

In un'intervista del sabato, Kramp-Karrenbauer ha detto che una spesa militare più elevata ha soddisfatto gli interessi della Germania in materia di sicurezza e non ha mai parlato di "fare un favore agli Stati Uniti".

"Dobbiamo prenderci cura della nostra sicurezza. Le sfide stanno crescendo - con le nuove tecnologie, sotto forma di minacce ibride, ma anche a livello regionale, ad esempio, tenendo conto del comportamento della Russia", ha dichiarato il ministro, citando anche le sfide legate al "confronto sistemico con la Cina".

La minaccia ibrida, ha proseguito, è probabilmente la più grande.

"Perché si tratta di attacchi che vengono effettuati anche dall'interno. Non da ultimo, la Germania è particolarmente spesso al centro di attacchi che potrebbero essere collegati alla Russia. Se vogliamo vivere in sicurezza e prosperità, dobbiamo investire nella nostra sicurezza", ha sostenuto il capo della difesa.

I paesi occidentali accusano regolarmente la Russia di interferire nei loro affari interni, un'affermazione che Mosca nega fermamente come infondata. Secondo il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, la Nato sta usando una presunta minaccia russa per giustificare il suo accumulo militare vicino ai confini del paese e distogliare l'attenzione dell'opinione pubblica da gravi questioni interne.