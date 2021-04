Ministero Esteri iraniano respinge possibilità di revoca graduale delle sanzioni USA

La dichiarazione fa seguito alle osservazioni della vice portavoce del Dipartimento di Stato americano, che ha osservato che la Commissione congiunta delle parti dell'accordo sul nucleare iraniano discuterà "misure di revoca delle sanzioni" che Washington dovrà adottare per tornare in linea con l'accordo.

L'Iran non accetterà una graduale revoca delle sanzioni USA, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Saeed Khatibzadeh in un'intervista a PressTV.

"La politica definitiva della Repubblica Islamica dell'Iran è la revoca di tutte le sanzioni statunitensi, siano quelle che Trump ha reimposto dopo il ritiro dal PACG o quelle che ha avviato, così come le sanzioni imposte sotto qualsiasi altra voce", ha elaborato Khatibzadeh.

Le dichiarazioni del portavoce del Ministero sono in linea con le precedenti richieste di Teheran a Washington di tornare a rispettare le disposizioni del Piano d'azione congiunto globale (JCPOA, noto anche come accordo sul nucleare iraniano) e revocare tutte le sanzioni imposte al paese. In cambio, l'Iran ha promesso di rimuovere le misure "correttive" che ha adottato negli ultimi due anni in risposta al ritiro degli Stati Uniti dall'accordo.

Teheran ha infatti superato i limiti delle scorte di combustibile nucleare e il tetto massimo del 3,66% per l'arricchimento di uranio fissato dalle disposizioni del PACG. L'Iran ha deciso di ridimensionare gradualmente i propri impegni nel 2019, un anno dopo che gli Stati Uniti si sono ritirati dall'accordo sul nucleare e hanno iniziato a imporre sanzioni a Teheran. La Repubblica Islamica ha sostenuto che, poiché non beneficiava più dell'accordo a causa del commercio di petrolio paralizzato e dell'accesso reciso al sistema bancario globale, non avrebbe più rispettato le sue disposizioni.

Nessun dialogo USA-Iran previsto al vertice JCPOA di Vienna

Il commento di Khatibzadeh è arrivato sulla scia delle dichiarazioni della vice portavoce del Dipartimento di Stato americano Jalina Porter, secondo cui l'America parteciperà a una riunione della Commissione congiunta dei membri del PACG a Vienna il 6 aprile. Ha chiarito che il vertice perseguirà due obiettivi: discutere le misure che l'Iran deve adottare per tornare nel rispetto dell'accordo, e decidere le "misure di revoca delle sanzioni" che anche gli Stati Uniti dovrebbero intraprendere per tornare in linea con il PACG.

La partecipazione di Washington alla riunione di Vienna non era prevista dato che il Ministro degli Esteri iraniano, Javad Zarif, non ha incluso il paese nel suo annuncio dell'assemblea della Commissione Congiunta il 6 aprile. Ma il Dipartimento di Stato americano ha poi confermato che sarà presente all'evento.

Le due parti, tuttavia, non hanno intenzione di avviare dialoghi diretti durante l'incontro, con il ministro degli Esteri Zarif che al momento ha definito tali negoziati "inutili". L'Iran ha più volte ribadito che non si impegnerà in dialoghi con Washington a meno che quest'ultimo non rimuova tutte le sanzioni imposte dall'ex presidente Donald Trump. Il vice di Zarif, Abbas Araqchi, ha poi confermato che la delegazione di Teheran non comunicherà con i suoi colleghi americani "su nessun livello". Ha anche aggiunto che all'Iran non dispiacerebbe se altri membri del PACG tentassero di riportare gli Stati Uniti nell'accordo sul nucleare.