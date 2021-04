Turchia salva 231 richiedenti asilo su gommoni nel Mar Egeo

Il comando della Guardia costiera turca ha detto che i richiedenti asilo salvati erano stati respinti nelle acque territoriali della Turchia dalla Grecia, prima di essere salvati dalle province di Izmir, Balikesir e Canakkale, ha riferito l'agenzia di stampa Anadolu.

La Turchia è uno dei principali paesi di transito per i migranti in fuga dalla guerra e dalla povertà in Medio Oriente e nelle nazioni africane.

Nel 2016 Ankara ha firmato un accordo con l'Europa, in base al quale l’Unione Europea ha versato oltre 6 miliardi di euro alla Turchia in cambio degli sforzi di quest'ultima per limitare il flusso di migranti. Tuttavia, lo scorso anno, la Turchia ha introdotto un divieto di rimpatrio dei migranti le cui domande di asilo sono state respinte in Grecia.