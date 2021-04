Incidente a Washington, la polizia esclude la pista terrorismo

L'incidente davanti al Campidoglio nella capitale statunitense, stando ai dati preliminari, non è legato al terrorismo, ha dichiarato in una conferenza stampa il capo della polizia di Washington Robert Contee.

In precedenza la polizia del Campidoglio aveva riferito che un uomo in macchina ha investito due ufficiali ad una barriera di sicurezza vicino alla sede del Congresso degli Stati Uniti.

Per questo motivo è scattata l'allerta per minaccia alla sicurezza proveniente dall'esterno e complesso di Capitol Hill è stato bloccato.

Entrambi gli agenti sono stati portati in ospedale.

Come riportato dai media, l'uomo è sceso dalla macchina con un coltello in mano. Inoltre, il conducente, che non ha obbedito agli ordini della polizia, è morto dopo le ferite riportate.

"Non sembra che ciò sia legato al terrorismo, ma proseguiremo con l'indagine", ha detto Contee.

Il capo della polizia di Washington ha aggiunto che "in questo momento non sembra che la minaccia persisti ancora". L'ufficiale ha osservato che le forze dell'ordine sono agli inizi dell'indagine, ed il movente non è ancora stato appurato.