Francia, vasto incendio distrugge un capannone di 10mila metri quadri - video

Le fiamme sono divampate verso le ore 13.30 nel reparto dei sottoprodotti, chiuso nel 2017. Il rogo si è diffuso molto rapidamente, il magazzino è bruciato in meno di mezz'ora.

"Al momento i vigili del fuoco stanno lottando per spegnere un grave incendio industriale a Saint-Brieuc. Vorrei rendere omaggio al loro coraggio e alla loro determinazione a sconfiggere questo disastro", ha scritto in un post su Twitter il ministro degli Interni del Paese Gerald Darmanin.

Actuellement les sapeurs-pompiers du @Sdis_22 combattent un important incendie industriel à Saint-Brieuc. Je tiens à saluer leur courage et leur détermination pour venir à bout de ce sinistre. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 2, 2021

Secondo quanto riportato dai media, nelle vicinanze si trovano il centro di smistamento delle poste e la ferrovia. L'area in cui si è verificato l'incendio è stata evacuata, il traffico autostradale nei pressi della zona interessata dal rogo è stato interrotto.

Alle 16.30 i pompieri hanno localizzato l'incendio.

In via precauzionale 19 dipendenti delle poste sono stati evacuati in via precauzionale e sono poi tornati al loro posto di lavoro verso le 15.30.

In precedenza un incendio era scoppiato nella fabbrica di auto elettriche Tesla in California.