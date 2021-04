Sputnik V, 9 stati brasiliani chiedono l'autorizzazione di emergenza

In seguito all'ottenimento dell'autorizzazione, anche in Brasile sarà possibile avviare la produzione del siero antiCovid sviluppato dal Centro Gamaleya.

L'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria brasiliana (Anvisa) ha ricevuto oggi una richiesta da 9 stati per l'autorizzazione di emergenza per importare dosi del vaccino russo anti-Covid Sputnik V,

A riferirlo è lo stesso ente regolatore in una nota pubblicata nelle scorse ore.

Bahia, Acre, Rio Grande do Norte, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Ceará, Pernambuco e Sergipe hanno chiesto l'autorizzazione ad Anvisa per importare il vaccino sviluppato dall'Istituto Gamaleya di Mosca, che sarà successivamente prodotto in Brasile dalla União Química.

Anvisa ha aggiunto che la prossima settimana dovrebbe tenersi un incontro tra i cinque direttori dell'agenzia ei governatori per occuparsi dell'ordine di importazione e discutere gli aspetti tecnici.

"Anvisa resta impegnata a rendere disponibili i vaccini alla popolazione in modo tempestivo e con la dovuta sicurezza, qualità ed efficacia. Pertanto, continua ad agire in conformità con le procedure scientifiche e normative necessarie per l'autorizzazione di questi prodotti", ha affermato l'agenzia nel proprio comunicato.

Attualmente sono quasi 60 i Paesi che in tutto il mondo hanno approvato l'autorizzazione di emergenza per lo Sputnik V, tra cui alcuni Paesi europei come Serbia, San Marino, Slovacchia, Ungheria, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro.

Il vaccino Sputnik V

Il vaccino Sputnik V è stato registrato dal ministero della Salute russo nell'agosto 2020, ed è il primo vaccino al mondo contro il coronavirus. L'efficacia del vaccino dopo la terza fase degli studi clinici è stata dimostrata del 91,6%, come pubblicato sulla rivista medica Lancet.

Il 4 di marzo l'agenzia del farmaco europea EMA ha avviato la procedura di rolling review del fascicolo di registrazione del vaccino russo contro il COVID-19.