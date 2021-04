Leonardo fornirà all'aeroporto di Dallas il sistema di allerta contro le incursioni di pista

Il sistema di sicurezza e di allerta AeroBOSS RIWS di Selex Es Inc. è già stato adottato da oltre 25 hub aeroportuali in tutto il mondo.

Leonardo, azienda leader dei setori della Difesa e dell'Aerospazio ha annunciato di aver raggiunto un accordo per fornire, attraverso la controllata Selex ES Inc., la tecnologia AeroBOSS Runway Incursion Warning System (RIWS) all'aeroporto Fort Worth di Dallas.

L'intesa siglata comprende anche la fornitura di hardware e software, oltre l'integrazione del sistema RIWS su 500 veicoli.

Che cos'è AeroBOSS RIWS

Si tratta di una tecnologia facente parte del portafoglio software per la gestione delle superficie aeroportuali, per sorveglianza, navigazione in rotta, avvicinamento di precisione e atterraggio.

AeroBOSS RIWS avverte i conducenti dei veicoli in merito a qualsiasi tipo di potenziale pericolo prima dell'ingresso nell'area della pista.

La tecnologia in particolare contribuisce a:

prevenire le incursioni di pista

migliorare il coordinamento tra i veicoli e la sicurezza dell'hub aeroportuale.

Il sistema è stato già installato da Selex ES Inc. in oltre 25 aeroporti in tutto il mondo informa Leonardo:

"Leonardo è impegnata a supportare e proteggere persone e comunità con le sue tecnologie di ultima generazione, incluse quelle per la gestione degli aeroporti, in linea con il Piano Strategico 'Be Tomorrow – Leonardo 2030'. Con una presenza in oltre 150 Paesi e una vasta gamma di capacità nel settore, Leonardo è in grado di rispondere alle esigenze di aeroporti e operatori del trasporto aereo", si legge nella nota dell'azienda.