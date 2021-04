Belgio, scontri e violenze a Bruxelles per un falso concerto dei Daft Punk - Foto, video

La polizia belga è stata ieri costretta ad utilizzare gas lacrimogeni e cannoni ad acqua su migliaia di persone che ieri si erano radunate in un parco di Bruxelles per un falso concerto reunion dei Daft Punk, che si è poi rivelato essere un evento organizzato in occasione del pesce d'aprile.

In circa 20.000 si sono dai appuntamento sui social per fare festa e in 5.000 si sono poi realmente presentati per assistere al concerto, nonostante gli organizzatori avessero pubblicizzato l'iniziativa specificando che si trattava di una bufala.

L'animosità della folla, tuttavia, ha costretto centinaia di poliziotti ad intervenire, utilizzando tattiche antisommossa per disperdere la folla, che nel frattempo aveva iniziato a lanciare bottiglie e sassi contro le forze dell'ordine al grido di "libertà".

Sul web hanno immediatamente iniziato a circolare delle immagini amatoriali che mostrano le cariche della polizia e il fuggifuggi della folla.

Police use water canons to disperse revellers at Bois de la Cambre in Brussels. They keep running back even after several blasts. Crowds chant “Vive la fête.” pic.twitter.com/y1Me2bPrGf — Rosie Birchard (@rosiex_) April 1, 2021

​"Siamo tutti depressi. Avrò 18 anni tra due settimane, vogliamo approfittare della nostra giovinezza. Non siamo venuti per infastidire la polizia, ma per dimostrare che anche noi abbiamo una vita e vogliamo godercela", ha dichiarato Amelie, una studentessa intervistata da un reporter del New York Post.

Almeno cinque persone sono rimaste ferite, tra cui tre poliziotti e una donna che è stata colpita da un cavallo della polizia. Quattro persone sono state arrestate.

Il Belgio ha limitato i raduni all'aperto a gruppi di quattro persone con le ultime misure per il lockdown entrate in vigore la stessa settimana in seguito ad un nuovo picco di infezioni registrato a marzo.