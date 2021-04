Danimarca, centri per vaccinazione e test COVID-19 subiscono atti di vandalismo

Negli ultimi giorni nella regione danese continentale dello Jutland, centri per test e vaccini COVID-19 sono stati presi di mira da una serie di incidenti dolosi.

Malcontento e proteste in tutto il Paese sono in atto dalla fine del 2020, dopo il blocco parziale e l’istituzione dei cosiddetti passaporti Covid. I manifestanti vedono le restrizioni come una violazione della loro privacy, libertà e diritti.

A Rødekro, una città di 6.000 abitanti nello Jutland meridionale vicino al confine tedesco, i cartelli che mostravano le indicazioni per i centri di vaccinazione e di test sono stati vandalizzati.

Sui cartelli sono apparse scritte con vernice spray verde contro l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO - World Health Organization) quali "F**k WHO", "F**k WHO fascists" e "Corona is lies".

La polizia della regione ha confermato gli incidenti e ha incoraggiato i testimoni a mettersi in contatto per fornire maggiori informazioni.

Inoltre, un centro di vaccinazione e test nella città di Hobro nello Jutland settentrionale è stato vandalizzato, secondo il centro sportivo locale che ospita la struttura.

"Nella notte sono stati commessi atti di vandalismo e sono stati rubati cartelli relativi ai centri di test e vaccinazione del centro sportivo Hobro", ha scritto mercoledì il centro sportivo sulla sua pagina Facebook, impegnandosi a sostituire i cartelli.

Un altro centro di vaccinazione nella città di Silkeborg, nello Jutland centrale, è stato preso di mira da un tentativo di incendio doloso , ha detto martedì il distretto di polizia regionale.

Gli autori hanno acceso un incendio all'interno di un contenitore con maschere facciali e lo hanno lanciato all’interno del centro di vaccinazione. Fortunatamente, l'incendio non si è diffuso, ma la polizia sta prendendo molto sul serio la situazione e sta cercando testimoni.

All'inizio di questo mese, bombe incendiarie erano state lanciate contro un centro per i test Covid a Ballerup, a nord di Copenaghen. Come risultato di questi incidenti, la polizia nazionale si è impegnata a tenere d'occhio i centri di vaccinazione e di test.

La Danimarca è stata parzialmente bloccata dalla fine del 2020. Nelle ultime settimane ha allentato diverse restrizioni, ma ne ha mantenute la maggior parte fino all'inizio di aprile.

Il primo ministro danese Mette Frederiksen in precedenza pensava che il paese avrebbe riaperto completamente quando tutti i 50 anni e più sarebbero stati vaccinati e ha suggerito che i cosiddetti passaporti COVID che indicano il proprio stato sarebbero stati utili.

Con circa 230.000 casi di COVID-19 fino ad oggi e oltre 2.400 decessi, la Danimarca è la seconda nazione scandinava più colpita dopo la Svezia.