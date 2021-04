Blocco del traffico marittimo al Canale di Suez potrebbe essere costato $1 mld

In precedenza era stato stimato che i ritardi connessi al blocco del traffico sul Canale di Suez potrebbero avere ripercussioni sul commercio mondiale per circa sei mesi.

L'autorità statale egiziana del Canale di Suez ha dichiarato mercoledì che il costo totale del blocco del traffico marittimo attraverso la fondamentale arteria potrebbe raggiungere la vertiginosa cifra di $ 1 miliardo.

"Continueremo il calcolo, conteremo tutti i fondi che abbiamo utilizzato dal primo giorno dell'incidente, i costi per l'uso di rimorchiatori e navi da dragaggio, che hanno funzionato 24 ore su 24. E' una somma significativa: siamo vicini a $ 1 miliardo", ha detto il capo dell'amministrazione del Canale di Suez Osama Rabia all'emittente locale Sada el -Balad TV mercoledì.

Rabia aveva precedentemente affermato che il crollo del traffico sui canali è costato al governo egiziano 14 milioni di dollari al giorno in pedaggi.

Per ora, la nave battente bandiera panamense di proprietà giapponese e operata da Taiwan è stata rimorchiata al Great Bitter Lake, che si trova a circa metà del canale che collega il Mar Mediterraneo e il Mar Rosso, dove rimarrà fino al completamento di un'indagine sull'incidente.

Rabia ha inoltre precisato che l'equipaggio di Ever Given deve ancora consegnare la scatola nera della nave e altri documenti al Cairo come parte delle sue indagini.

Il blocco del traffico al Canale di Suez

La nave da cargo Ever Given si è arenata lungo il Canale di Suez lo scorso 23 marzo, con il suo enorme scafo che ha completamente bloccato il passaggio, causando l'accumulo di centinaia di navi alle due estremità del canale.

Nonostante le operazioni per la liberazione della nave siano durate circa una settimana, si stima che il commercio mondiale potrebbe richiedere circa sei mesi per tornare alla normalità in seguito ai gravi ritardi provocati dal blocco.