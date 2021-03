Iena perfida sottrae impala ad un vecchio leopardo - Video

La quarantatreenne Charlene Swanepoel, segretaria di professione, era nel parco safari con la sua famiglia e i suoi amici e stava riprendendo delle impala correre. All'improvviso ha visto un leopardo che ha attaccato un'impala.

Quest'ultima si è soffermata in un boschetto mentre il predatore anziano si celava dietro gli alberi, il che gli ha dato un vantaggio per catturare la vittima.

Poco tempo dopo sul posto si è palesata una iena che aveva fame, facendo allontanare d'un colpo il suo concorrente per l'impala.

Il leopardo, tra l'altro anziano e con un occhio solo, ha tentato di recuperare il trofeo ma senza successo. E’ intuibile, dato che la iena era più giovane e veloce. Nel frattempo anche l'impala ha tentato di scappare ma è riuscita solo a correre per alcuni metri.

Charlene ha raccontato di aver notato in seguito un altro leopardo che stava aspettando che la iena lasciasse dei resti dell’animale in modo che fosse possibile per quest’ultimo riempirsi un po' lo stomaco. Alla fine il predatore ha portato via la vittima dopo aver mangiato, lasciando della carne al leopardo.

In precedenza dei turisti nel Parco nazionale Kruger avevano registrato un gruppo di facoceri mangiare i resti di un'impala uccisa da un leopardo.