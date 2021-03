Il piano della Federcalcio inglese per EURO 2020: stadi pieni al 50% per semifinali e finale

La Federazione calcistica dell'Inghilterra intende riferire alla UEFA che l'attendibilità allo stadio Wembley di Londra dovrà ammontare al 50% per semifinali e finale del campionato europeo, riferisce The Times.

Come osserva il giornale, la FA auspica che nel caso di allentamenti delle restrizioni nel Paese, l'attendibilità consentita possa essere aumentata in breve tempo.

I paesi che ospitano EURO 2020 devono presentare i piani per l'ammissione degli spettatori alla UEFA entro il 7 aprile. Se non vengono comprovate le garanzie per la presenza dei tifosi, l'organo amministrativo europeo potrebbe spostare la disputa delle partite in altre città.

In precedenza Reuters aveva riferito che la UEFA prevedeva di annullare l'attuale limite di ammissione dei tifosi (il 30% della capacità degli stadi). Si presume che la decisione finale sarà presa dalle autorità locali.

Il Campionato europeo di calcio 2020 si sarebbe dovuto tenere dal 12 giugno al 12 luglio, ma è stato rinviato al 2021. Il torneo si terrà in 12 città europee tra cui Roma che, stando al piano originale, ospiterà la partita inaugurale, tre gare della fase a gironi, ed una dei quarti di finale.