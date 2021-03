L'ONU conferma la morte di 19 civili nel Mali dopo un raid aereo della Francia

L'indagine dell'ONU ribalta il rapporto iniziale dell'aviazione francese, secondo cui nel raid non era stato ucciso nessun civile.

Da un'indagine delle Nazioni Unite è emerso che a seguito di un bombardamento delle forze aeree francesi sul territorio del Mali a inizio di gennaio sono morti 19 civili e non solo i militanti di un gruppo terroristico, come dichiarato in precedenza da Parigi.

Lo riporta l'agenzia AFP, citando un rapporto dell'organizzazione.

L'attacco è stato eseguito nella notte tra il 3 e il 4 di gennaio nel villaggio di Bounti, nei pressi del comune di Douentza. Il giornale locale A Bamako ha riferito che sono stati colpiti i partecipanti ad una cerimonia nuziale, con decine di morti.

Il giornale ha ipotizzato che i piloti avessero commesso un errore mentre il ministero degli Interni del Mali e i militari francesi hanno negato la presenza di morti tra i civili.

La sezione per i diritti umani della Missione delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA) insieme ai criminalisti dell'ONU ha condotto l'indagine sul caso.

© AP Photo / Benoit Tessier Un elicottero NH 90 Caiman in un'operazione anti-terrorismo nel Mali

Gli inquirenti affermano che il bombardamento ha interessato un matrimonio che aveva riunito circa 100 residenti locali, tra i quali erano presenti cinque militanti armati del gruppo Katiba Serma, affiliato alla rete terroristica internazionale al-Qaeda.

A quanto si apprende dai risultati dell'indagine, sono stati eliminati solo tre membri di Katiba Serma mentre i civili uccisi nell'attacco sono stati 19.

MINUSMA ha suggerito alle autorità di Francia e Mali di condurre un'indagine indipendente per stabilire gli individui responsabili per l'incidente e nel caso di necessità, pagare un risarcimento ai famigliari di vittime e feriti.

Il colpo di stato nel 2020

18 agosto 2020 si è verificata una rivolta in una base militare nei pressi della capitale del Mali, Bamako. Gli insorti hanno dichiarato di aver arrestato il presidente maliano Ibrahim Boubacar Keita e il primo ministro del Paese Soumeylou Boubeye Maiga. In seguito il presidente ha annunciato le proprie dimissioni e lo scioglimento del parlamento e del governo.

12 settembre dopo le trattative con i leader politici e rappresentanti della società civile i militari del Mali hanno stabilito "la legge fondamentale e la road map per il periodo di transizione" nel Paese. Le parti hanno deciso che tale periodo sarebbe durato 18 mesi. L'ex ministro della Difesa Ba N'Daou è stato nominato il presidente ad interim. Moctar Ouane, ex ministro degli Esteri, è stato nominato il primo ministro del governo di transizione.