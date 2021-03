Trump lancia il sito web ufficiale per i supporter del 45° presidente americano

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, insieme alla moglie Melania, ha lanciato un sito web ufficiale per i suoi sostenitori.

Il sito web ha lo scopo di preservare "la magnifica eredità dell'amministrazione Trump", promuovendo allo stesso tempo "l'agenda di America First".

I sostenitori dell'ex presidente, compilando un modulo con le loro informazioni di contatto, potranno lasciare una domanda per invitare la coppia Trump a qualsiasi evento o per salutarli in qualche occasione speciale.

Il 21 marzo, il consigliere di Trump Jason Miller ha dichiarato a Fox News che l'ex presidente tornerà sui social media tra due o tre mesi e pubblicherà su una piattaforma di proprietà. Il 22 marzo Trump ha confermato questa intenzione.

I piani di Trump di creare la propria piattaforma sono emersi dopo che il tycoon è stato bandito dai giganti dei social media, tra cui Facebook, Instagram, Twitter e YouTube in seguito alle proteste che hanno fatto seguito alle elezioni americane del novembre 2020 e sfociate nei disordini del 6 gennaio a Capitol Hill.