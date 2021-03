La sorella di Kim Jong-un denuncia "logica gangsteristica" di Seul e le critiche ai lanci di missili

In una dichiarazione di martedì diretta al presidente sudcoreano Moon Jae In, Kim Yo Jong, sorella del leader supremo Kim Jong-un, ha messo in dubbio le preoccupazioni di Seul per i test missilistici della Corea del Nord.

Il 26 marzo, Moon si riferì all'allora recente conferma di Pyongyang di aver testato due nuovi missili guidati come "azioni che creavano difficoltà per il dialogo" e le definì "indesiderabili".

"Sono consapevole che le persone sono molto preoccupate per i lanci di prova missilistici del Nord. Ora è il momento per la Corea del Sud e del Nord e gli Stati Uniti di lavorare per continuare il nostro dialogo", ha aggiunto, secondo Yonhap News con sede a Seoul. Agenzia.

La sorella di Kim Jong-un ha aspramente criticato i commenti di Moon definendoli "il massimo della sfrontatezza".

"Voleva dire che il passo da noi compiuto per rafforzare le capacità di difesa nazionale, esercizio del legittimo diritto sovrano relativo alla Repubblica Popolare di Corea, ha destato apprensione tra i sudcoreani e ha causato problemi e ostacoli agli sforzi per creare un'atmosfera favorevole al dialogo ", ha detto la Kim nei commenti forniti dalla Korean Central News Agency (KCNA).

La politica di Pyongyang ha quindi definito il comportamento di Seul "illogico e sfacciato" oltre che espressione "della logica gangsteristica degli Stati Uniti che incolpano il diritto della Corea del Nord all'autodifesa come una violazione delle 'risoluzioni' e 'minacce' dell'ONU.

I test missilistici nordcoreani

Negli ultimi dieci giorni il Giappone e la Corea del Sud avevano segnalato il lancio di due missili balistici nell'ambito di test effettuati da Pyongyang.

I lanci hanno suscitato preoccupazioni in un certo numero di Stati, che per la giornata odierna hanno chiesto consultazioni private in merito al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

La Corea del Nord ha definito la posizione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sui test missilistici di Pyongyang la manifestazione di una politica di doppi standard che viola la sovranità del Paese asiatico e il diritto all'autodifesa.