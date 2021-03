Suez, prima nave attraversa il canale dopo una settimana di caos

Stando a quanto riferito dalle autorità egiziane, la prima nave ad attraversare il canale di Suez dopo l'interruzione del traffico marittimo durata circa una settimana è stata la YM Wish, un cargo battente bandiera di Hong Kong, passato con successo intorno alle 02:15 ora italiana.

In precedenza, il capo del controllo marittimo del canale di Suez, Osama Rabie, aveva detto che entro le 08:00 del mattino secondo l'orario locale, le 07:00 in Italia, 113 navi sarebbero passate attraverso il canale in entrambe le direzioni.

Ieri la nave Ever Given era stata rimessa a galla con successo, consentendo finalmente la ripresa della navigazione sul canale di Suez, con l'imbarcazione che aveva lasciato la sezione più stretta del canale, spostandosi verso la sua parte centrale.

Con tale evento, le autorità locali avevano confermato la fine della crisi che aveva portato ad un sostanziale blocco del commercio marittimo mondiale negli ultimi giorni.

L'incidente della Ever Given

L'incidente è avvenuto quando la gigantesca nave da carico Ever Given (224.000 tonnellate e 400 metri di lunghezza) si è arenata a causa dei forti venti e di una tempesta di sabbia che ha influito sulla visibilità. Diversi paesi ed entità stranieri hanno offerto aiuto all'Egitto per risolvere il problema, tra cui Russia, Stati Uniti, Cina, Grecia ed Emirati Arabi Uniti.

In seguito all'incidente, le autorità del Canale di Suez hanno confermato di non aver intenzione di vietare le navi portacontainer delle dimensioni di Ever Given e che non c'è stata colpa da parte del personale del canale per quanto accaduto

Ironia della sorte, una nave molto più grande di Ever Given era passata attraverso il canale poco prima dell'incidente senza causare problemi.