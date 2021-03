Australia, coraggioso pescatore si salva da uno squalo prendendolo a pugni

Un pescatore è stato morso da uno squalo, dal quale si è salvato prendendolo a pugni sul muso. Lo riporta il 'Mirror'.

Il pesce ha infatti attaccato il pescatore, che in un impeto di disperazione è riuscito a prenderlo a pugni per poi raggiungere la sua ragazza, che lo aspettava in barca.

Un testimone, Nick Hardie, ha detto al 'West Australian' che stava pescando a sud della baia quando ha visto Howson e la sua compagna venire verso di lui.

"Abbiamo visto questa barca bianca precipitarsi verso di noi ed eravamo un po' confusi. Lì c'era un ragazzo seduto sul pavimento e sangue su tutto lo scafo. Li abbiamo seguiti sulla rampa e poi abbiamo parcheggiato accanto a loro, poi io sono saltato sulla loro barca. Lei [la ragazza] era un po' nervosa e non sapeva davvero come guidare", ha detto.

Hardie ha poi portato la barca in salvo e così i paramedici hanno curato la coscia di Howson, dove il morso gli ha lasciato una ferita di 8 cm.

Il pescatore ora si sta riprendendo al Royal Perth Hospital.