Donna sposata assume un "coccolatore" per 80 dollari l'ora

Una donna americana si sentiva un po' sola per la distanza dal marito e allora ha deciso di... noleggiarsi un uomo da abbracciare!

Negli Stati Uniti, una donna sposata ha assunto un abbracciatore professionista per 80 dollari all'ora, ha riferito il Daily Mail.

Una donna di nome Saskia ha detto che ha dovuto lasciare suo marito per un po' per continuare la sua carriera di attrice a New York.

Ha ammesso che presto ha iniziato a sentire la "mancanza di contatto fisico" e si è rivolta a un servizio speciale, dove è stata in grado di assumere un "uomo da abbracciare".

Saskia ha detto che non le importava delle opinioni degli altri perché le piaceva la "sensazione di affetto" che sentiva dagli abbracci. L'ha aiutata anche a "sentirsi di nuovo umana".

La donna ha spiegato che al marito non importa. Lo stesso marito ha detto che hanno una relazione monogama e tali abbracci non interferiscono nel rapporto di coppia.

Si è notato che servizi di questo genere prosperano negli Stati Uniti e il numero di richieste di aiuto di un "coccolatore" professionista raggiungono le 200 richieste a settimana.