L'Egitto ha completato l'operazione per sbloccare il Canale di Suez, afferma il presidente al-Sisi

In precedenza l'operatore del Canale di Suez aveva affermato che la navigazione attraverso il canale dovrebbe riprendere entro poche ore poiché l'operazione per disincagliare la nave portacontainer Ever Given è stata condotta con successo.

"E riportando le cose al loro corso normale, con mani egiziane, il mondo intero può essere certo del percorso dei suoi beni e bisogni che vengono trasportati attraverso questa arteria di navigazione", ha detto Sisi.

Per primi ad annunciare che la Ever Given, che stava bloccando il Canale di Suez, era stata liberata, è stata la Inchcape Shipping, un fornitore di servizi marittimi, che ha affermato che la gigantesca portacontainer era stata disincagliata e aveva riattivato i motori.

L'Ever Given, 400 metri di lunghezza, per 59 di larghezza, 33 di altezza, 14,5 di pescaggio e oltre 220mila tonnellate di stazza lorda, è rimasta incagliata nel Canale di Suez da martedì, quando si è arenata nel suo tragitto dalla Cina all’Olanda ponendosi di traverso e bloccando il Canale. Da allora diversi tentativi erano stati compiuti per liberarla.

Osama Rabie, il capo dell'autorità del canale di Suez, ha detto domenica che 369 navi erano in attesa di passare.