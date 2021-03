Gli Amish della Pennsylvania potrebbero essere i primi ad aver raggiunto l’immunità di gregge

Una comunità Amish in Pennsylvania potrebbe essere diventata il primo gruppo di popolazione in America a ottenere l'immunità di gregge da coronavirus, secondo un funzionario sanitario locale.

Allen Hoover, amministratore del Parochial Medical Center nel distretto di New Holland della contea di Lancaster, intervistato dal New York Post, ha suggerito che fino al 90% delle famiglie religiose della comunità Amish ha avuto almeno un membro contagiato dal coronavirus.

“Quindi, se il Covid davvero fosse contagioso come si dice, sarebbe dovuto passare come uno tsunami; il che per altro è proprio quello che è successo", ha detto Hoover, citato dal giornale americano.

Inizialmente i gruppi Amish e Mennoniti avevano rispettato gli ordini di rimanere a casa, ma senza abbandonare le riunioni in chiesa e il tradizionale saluto del 'Bacio Santo', il che, intorno all'aprile dello scorso anno, aveva provocato la furia del virus nella comunità.

“E’ stato brutto qui, la primavera scorsa, c’era un paziente subito dopo l'altro", ha detto Pam Cooper, assistente medico presso il Parochial Medical Center.

Ora però la contea non ha più un paziente “da circa 6 settimane”, ha osservato Hoover.

Tuttavia, la possibilità che la comunità religiosa Amish abbia già acquisito di fatto l'immunità di gregge è vista con scetticismo da alcuni osservatori.

"Sarebbe la prima popolazione degli Stati Uniti ad aver ottenuto l’immunità", ha detto al Post Eric Lofgren, un epidemiologo di malattie infettive presso la Washington State University.

Altri esperti, tra cui la direttrice esecutiva della salute della comunità presso la Penn Medicine Lancaster General Health, Alice Yoder, ritengono che l'unico modo possibile per ottenere l'immunità di gregge sia piuttosto la vaccinazione di massa e non l’immunizzazione spontanea per contagio.

Gli Amish

Gli Amish sono un gruppo di cristiani tradizionalisti che sostengono la vita ascetica, l'abbigliamento semplice e prendono le distanze da molte delle comodità delle moderne tecnologie. La loro comunità religiosa è nata in Svizzera nel Cinquecento e si è stabilità negli Stati Uniti d'America nel Settecento. Gli Amish del ‘Vecchio Ordine’ parlano un dialetto tedesco ed hanno una media di 7 figli per famiglia. Non guardano la televisione e non utilizzano internet.