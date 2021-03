Spagna, a Barcellona 5mila spettatori a primo grande concerto rock durante pandemia di Covid - Video

I biglietti per l'evento avevano un prezzo compreso tra 23 e 28 euro, comprensivo del costo di un tampone rapido e una mascherina obbligatoria che doveva essere indossata durante il concerto.

Sabato sera circa 5mila persone hanno assistito ad un concerto rock del gruppo "Love of Lesbian" presso la sala concerti Palau Sant Jordi a Barcellona, ​​dopo aver effettuato un test rapido al coronavirus il giorno stesso dell'evento.

Secondo il Guardian, tutte le persone che avevano comprato il biglietto sono state sottoposte ad un "test rapido antigenico" in tre zone del capoluogo catalano, ed i negativi ricevevano un codice sui loro telefoni cellulari per convalidare il loro pass per il concerto.

🎶 Barcelona ha organitzat el concert pilot de @loveoflesbian Som més de 5.000 persones al @PalauSantJordi!



Aquest concert servirà per estudiar de forma segura els efectes d’aglomeracions sense distància. Liderem la #culturasegura a Europa #LoLSantJordi #Festivalsperlacultura pic.twitter.com/H6H0k2NK5f — Jaume Collboni (@jaumecollboni) March 27, 2021

​Durante l'evento gli spettatori erano obbligati ad indossare "mascherine protettive di alta qualità" fornite dagli organizzatori dello spettacolo.

"Siamo riusciti a distogliere lo sguardo dalla realtà per un po'," ha detto Jose Parejo, 40 anni. "Eravamo al nostro concerto. E siamo riusciti a ricordare il passato quando cose come questa erano normali. Cose che al giorno d'oggi non sono normali, purtroppo."

I biglietti, tutti venduti, costavano tra i 23 ei 28 euro e comprendevano sia il costo del tampone che la mascherina.

Gli organizzatori dello spettacolo hanno affermato che è stato il primo evento con un pubblico così numeroso avvenuto in Europa in mezzo alla pandemia, osserva il giornale.

Circa 3.247.739 casi di coronavirus e 74.420 decessi sono stati confermati in Spagna dal 3 gennaio 2020, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità.