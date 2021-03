Lady Gaga compie 35 anni: le 'cover' più insolite della carismatica cantante

Stefani Germanotta, meglio conosciuta con il nome d'arte Lady Gaga, è nata il 28 marzo 1986. In occasione del 35° compleanno dell'interprete, attivista e stilista, vi invitiamo a godervi alcune delle versioni più insolite delle sue canzoni iconiche.

Questa cover del successo di Lady Gaga, Bad Romance, ci immerge nei felici anni 1920. La cosa divertente è che la canzone è accompagnata da un energico tip tap eseguito dalla famosa coreografa Sarah Reich.

A sua volta, la versione di Bad Romance eseguita dalla band musicale di Jared Leto, 30 Seconds to Mars, in un programma musicale della BBC 1, aggiunge un tocco oscuro al tema di Gaga.

"Questa versione è decisamente migliore perché puoi sentire il dolore e il sex appeal che viene da un cuore spezzato", ha commentato un utente di YouTube e centinaia di netizen hanno apprezzato la sua opinione.

Questi artisti hanno scelto di interpretare versioni più pesanti delle loro canzoni preferite di Lady Gaga. Quale ti piace di più, quella con uno stile più pop punk, registrata dal gruppo italiano Helia, o quella eseguita dal polistrumentista norvegese Leo Moracchioli?

Charlotte Awbery è diventata famosa a livello mondiale dopo aver stupito un cronista britannico cantando la canzone Shallow, dal film A Star Is Born, come parte della sfida Finish the Letter, tenutasi nella metropolitana di Londra. Ecco la sua performance emotiva nello show di Ellen DeGeneres.

Scommettiamo che anche questa cover non ti lascerà indifferente? Nel maggio 2010, alcuni studenti della Martin High School, nello stato del Massachusetts, hanno sorpreso tutti eseguendo a cappella la canzone, Telephone, durante un recital. Solo un anno dopo, i giovani hanno formato il gruppo musicale Pentatonix, e la loro discografia ora vanta non meno di 14 album registrati in studio!