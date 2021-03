Canale di Suez, presidente egiziano al-Sisi ordina di scaricare la nave Ever Given

Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha ordinato di iniziare le operazioni per lo scarico dei container dalla nave portacontainer Ever Given arenata nel Canale di Suez, secondo quanto riportato da Extra News.

La nave portacontainer Ever Given era salpata dalla Cina in direzione del porto olandese di Rotterdam. Il 24 marzo la nave lunga 400 metri con una capacità di carico di circa 224mila tonnellate si è arenata al 151° chilometro del Canale di Suez. A seguito dell'incidente, il traffico su una delle rotte commerciali marittime più trafficate del mondo è stato chiuso. Sono già oltre 300 le navi in coda all'ingresso del canale in attesa di poter proseguire la navigazione.

La scorsa notte si è cercato di liberare dalla secca la nave portacontainer, ma l'operazione non ha avuto successo. Gli esperti faranno un nuovo tentativo durante la prossima fase di alta marea.

Nel corso della giornata il direttore dell'infrastruttura Osama Rabie ha riferito che si sta valutando lo scarico della nave Ever Given per agevolare le operazioni di disincaglio, tuttavia questo allungherà i tempi per la riapertura del Canale di Suez.