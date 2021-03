Pressioni della regina Elisabetta II sul nipote perché non commetta gli errori di Carlo

Secondo l'esperta della famiglia reale, Camilla Tominey, al tabloid britannico Express, William non era sicuro di essere pronto a proporre a Kate. Allo stesso tempo, era convinto di non voler commettere gli stessi errori di suo padre. Per quanto riguarda la regina, anche lei non voleva che la relazione finisse come quello di Carlo e Diana.

Tominey ha spiegato che, dopo che la coppia ha ripreso la relazione nel 2007 in seguito a una breve pausa, "hanno dovuto decidere dove stavano andando".

"Eravamo entrambi molto giovani. Stavamo cercando noi stessi. Stavamo cercando di capire la nostra strada e stavamo crescendo", ha spiegato William stesso in un'intervista video alla rivista Marie Claire nel 2010.

"È chiaro che sia una cosa molto diversa per loro mantenere una relazione sotto il fuoco costante dei media e con tutti gli ostacoli della vita di William come secondo in linea di successione al trono", ha detto l'esperta.

"C'è pressione da parte della regina e del principe Filippo, perché non vogliono più divorzi all'interno della Casa Reale", ha detto convinta Tominey.

Un altro esperto, lo scrittore Richard Kay, ha affermato nella stessa intervista dell'Express, che William è stato fortemente influenzato dal divorzio dei suoi genitori e voleva assicurarsi che la sua relazione potesse resistere alla prova del tempo.

"Ha paura di commettere gli stessi errori", ha sostenuto.

Nel 2020, lo storico reale Robert Lacey ha affermato nel suo libro "Battle of Brothers" che, inizialmente, William era "incerto" che la sua relazione con Kate, che presumibilmente è iniziata nel 2003, potesse durare. All'epoca erano entrambi studenti dell'Università di Sant'Andrea in Scozia.

© REUTERS / Hannah Mckay Principe William

Divorzi nella famiglia reale

Sebbene il matrimonio di Elisabetta II con del Duca di Edimburgo, Filippo, sia durato più di sette decenni, durante il suo lungo regno la regina ha assistito a diversi divorzi nella Casa Reale.

Nel 1978, la sorella minore della regina, la principessa Margaret, si separò dal marito, il fotografo Antony Charles Robert Armstrong-Jones, dopo 17 anni di matrimonio.

annus horribilis

Nel 1992, anno in cui la regina stessa chiamò "un", tre dei quattro figli di Elisabetta si separarono dai loro partner. La principessa Anna divorziò dal capitano Mark Phillips e il principe Andrea si separò dalla moglie, la duchessa di York Sarah. Nello stesso anno, l'erede alla corona Carlo terminò la sua relazione con Diana, anche se non divorziarono fino all'agosto 1996. Quasi un decennio dopo, Carlo sposò la sua ex amante, Camila Parker-Bowles.

L'unico figlio di Elisabetta che non ha mai divorziato è il conte di Wessex Edoardo, sposatosi nel 1999 e padre di due figli.