UE vorrebbe ridurre i fondi ai migranti per la Grecia, dicono le fonti

"Naturalmente chiederemo più soldi, ma non ci sono più fondi per affrontare le emergenze, mentre la popolazione di migranti che stiamo ospitando è diminuita in modo significativo e, di conseguenza, anche i bisogni”, hanno detto le fonti citate dal giornale.

I funzionari hanno anche sottolineato che mentre il paese sta affrontando una "nuova realtà", è ancora vitale mantenere l'infrastruttura, che è necessaria per ospitare i migranti, e prepararsi per il futuro.

Quasi 59.000 persone vivono in strutture per migranti in Grecia, ha riferito il giornale citando i dati del ministero. Circa 10.000 di loro sono stati riconosciuti come rifugiati, il che significa che presto lasceranno questo alloggio speciale.