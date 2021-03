Covid-19, Russia: 4.519.832 contagi (+9.088), 97.740 decessi (+336), 4.139.128 guarigioni (+8.630)

In Russia nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 9.088 nuovi casi di coronavirus.

I nuovi casi registrati di coronavirus in Russia sono 9.088 nelle ultime 24 ore, come comunicato dal Centro per la lotta al coronavirus russo.

Il Centro ha inoltre registrato 8.630 persone dimesse dagli ospedali, 4.139.128 in totale, e 336 nuovi decessi, 97.740 in totale dall'inizio della pandemia.

Stando agli ultimi dati dell'OMS, in tutto il mondo si contano 127 milioni di casi, con 2.7 milioni di morti e oltre 10 milioni di guariti.

Ai primi posti per numero di contagiati ci cono ancora, nell'ordine, Stati Uniti, Brasile e India, Russia in quarta posizione, Italia alla settima. Per numero di morti, invece, sempre dopo USA e Brasile, il Messico sale alla terza posizione, superando l'India, con 201mila morti totali.