Johnson fornisce dettagli su “Coalizione globale”: Regno Unito collabora con USA per affrontare Cina

Durante una conversazione telefonica con il primo ministro Boris Johnson, il presidente Joe Biden ha proposto che i paesi democratici presentino la propria versione di un ampio piano infrastrutturale per rivaleggiare con l'iniziativa cinese Belt and Road (OBOR).

Boris Johnson ha incontrato politici e colleghi britannici sanzionati da Pechino per informarli che sta lavorando insieme agli Stati Uniti per promuovere uno sforzo di coalizione globale per affrontare la Cina nella sua apparente spinta alla supremazia, lo ha riferito il Sunday Times.

Sabato il primo ministro britannico ha parlato con cinque politici nel roseto di Downing Street per esprimere loro il suo “pieno sostegno”, ciò è avvenuto il giorno dopo che la Cina ha annunciato sanzioni contro individui ed entità del Regno Unito per ciò che ha definito “bugie” e disinformazione “sullo Xinjiang”.

La decisione di Pechino è giunta come rappresaglia alle sanzioni imposte dal Regno Unito, insieme a Stati Uniti, Unione Europea e Canada, per accuse di violazioni dei diritti umani “su scala industriale” contro i musulmani uiguri residenti nello Xinjiang.

Durante il colloquio con i parlamentari conservatori, Sir Iain Duncan Smith, Nus Ghani e Tim Loughton, così come il peer crossbench Lord Alton di Liverpool e la baronessa Kennedy of The Shaws del partito laburista, Boris Johnson ha svelato i piani precedentemente delineati dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in una conversazione telefonica.

Il presidente degli Stati Uniti aveva proposto di sviluppare una strategia che avrebbe compensato l’iniziativa cinese “Belt and Road”, che è stata fortemente denunciata da Washington come “predatrice” e una manifestazione di “diplomazia della trappola del debito”.

Secondo quanto riferito, Johnson ha fatto eco a questi sentimenti, mentre deplorava la politica di Pechino di “acquistare gran parte del mondo in via di sviluppo”, aggiungendo che queste regioni, comprese parti dell'Africa, stavano finendo “intrappolate nel debito cinese”.

Parlando dello schema infrastrutturale multimiliardario lanciato nel 2013 dal presidente Xi Jinping, visto come un potenziale rafforzamento del potere economico e politico della nazione asiatica, Johnson avrebbe detto:

“Dobbiamo trovare un'alternativa in modo che i paesi abbiano una scelta. L'Occidente ha la necessità di farlo.”

Il primo ministro ha rivelato che lui e il presidente Biden durante la loro chiamata del venerdì avevano concordato di incanalare centinaia di milioni di sterline contro l'iniziativa del rivale.

La strategia offrirebbe ai paesi di tutto il mondo la fiducia necessaria per criticare la Cina sulle questioni dei diritti umani, senza rischiare di perdere miliardi in commercio e investimenti, avrebbe riferito un parlamentare presente all'incontro.

"Dobbiamo dimostrare loro che la Cina non è l'unica opzione. Dobbiamo mettere insieme una coalizione globale”, ha aggiunto il parlamentare, secondo il quotidiano.

Riferendosi allo schema proposto per compensare le ambizioni della Cina, venerdì Joe Biden ha detto ai giornalisti:

“Ho suggerito [a Johnson] che dovremmo avere, essenzialmente, un'iniziativa simile”.

L'ambizioso progetto della Cina - la sua Belt and Road Initiative (BRI) - presuppone iniziative di sviluppo e investimento che si estendono dall'Asia orientale all'Europa e si stima che abbia già attratto oltre 100 paesi a cooperare in progetti legati al BRI per costruire ferrovie, porti, autostrade e altre infrastrutture.

© AP Photo / Ju Peng/Xinhua Xi Jinping

A metà dello scorso anno, secondo il database Refinitiv, erano collegati all'iniziativa oltre 2.600 progetti con un costo stimato di circa 3,7 trilioni di dollari.

Sanzioni tit-for-Tat

Gli sviluppi attuali arrivano mentre venerdì il Ministero degli Affari Esteri cinese ha sanzionato nove britannici e i loro familiari.

“La parte cinese decide di sanzionare le seguenti nove persone e quattro entità del Regno Unito che diffondono menzogne e disinformazione”, si legge in un comunicato del ministero degli esteri di Pechino.

Duncan Smith ha definito le sanzioni contro di lui un “distintivo d'onore”.