Scrittore George Martin firma un contratto quinquennale con il canale HBO

Secondo le fonti citate nell'articolo del portale, l'autore della serie "Cronache del Ghiaccio e del Fuoco", servita come base per la popolare serie, ha firmato un accordo "a otto cifre" per creare nuovi programmi per il canale e la sua piattaforma di streaming HBO Max.

Martin non lavorerà solo su serie TV ambientate nell'universo de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, ma produrrà anche film basati su "Strada senza fine" di Roger Zelazny e "Chi teme la morte?" di Nnedi Okorafor.

Il canale sta attualmente lavorando a diversi seguiti per la serie TV "Trono di Spade". Tra questi sulla serie House of the Dragon, così come l'adattamento cinematografico de "Il cavaliere dei Sette Regni" (Tales of Dunk and Egg), che si svolge nello stesso mondo immaginario dell'azione dei romanzi di il ciclo "Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco", ma quasi un secolo prima.

La serie televisiva Trono di Spade era basata sulla serie fantasy "Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco" di George Martin. I romanzi e la serie si svolgono in due continenti immaginari, dove un certo numero di famiglie aristocratiche competono per la supremazia sui sette regni di Westeros, mentre tutta l'umanità è minacciata dalla distruzione per l'invasione di forze ultraterrene.